В Ангарске комиссия по делам несовершеннолетних сегодня проверяла, как соблюдают режим самоизоляции дети и подростки. Во дворах и на спортплощадках инспекторы встречали тех, кто не смог усидеть дома. С ними проводили разъяснительную работу, говорили об опасности распространения вируса, мерах профилактики. Напомним, согласно указу главы региона Игоря Кобзева, несовершеннолетние могут находиться на улице только в сопровождении взрослых. Родителей еще раз просят следить за тем, чтобы дети находились дома.

Анна Брянская, начальник отдела по обеспечению деятельности КДН по АГО: В интересах ваших детей обеспечьте их нахождение вне места пребывания только в сопровождении взрослых граждан. Исключите по возможности их контакты с другими детьми и взрослыми. И помните: только от нас с вами зависит, как быстро мы сможем справиться с нависшей угрозой.