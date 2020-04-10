Несовершеннолетние могут находиться на улице только в сопровождении взрослых

Несовершеннолетние могут находиться на улице только в сопровождении взрослых

10.04.20

В Ангарске комиссия по делам несовершеннолетних сегодня проверяла, как соблюдают режим самоизоляции дети и подростки. Во дворах и на спортплощадках инспекторы встречали тех, кто не смог усидеть дома. С ними проводили разъяснительную работу, говорили об опасности распространения вируса, мерах профилактики. Напомним, согласно указу главы региона Игоря Кобзева, несовершеннолетние могут находиться на улице только в сопровождении взрослых. Родителей еще раз просят следить за тем, чтобы дети находились дома.

Анна Брянская, начальник отдела по обеспечению деятельности КДН по АГО:

В интересах ваших детей обеспечьте их нахождение вне места пребывания только в сопровождении взрослых граждан. Исключите по возможности их контакты с другими детьми и взрослыми. И помните: только от нас с вами зависит, как быстро мы сможем справиться с нависшей угрозой.

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