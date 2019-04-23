Неработающие пенсионеры с 1 мая смогут ездить в электричках бесплатно

На радость дачникам. С 1 мая в Иркутской области начинает действовать бесплатный проезд в электричках для неработающих пенсионеров. Он продлится до 30 сентября. Правда, чтобы воспользоваться льготой, нужно сначала обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. Там получить решение о праве на бесплатный проезд. Иркутская область — один из немногих регионов, который предоставляет такую поддержку неработающим пенсионерам. В прошлом году мерой воспользовались почти 30 тысяч человек, они совершили поездок практически на 50 миллионов рублей.