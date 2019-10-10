Навигация в Иркутской области завершена

Движение по рекам Иркутской области запрещено. Исключение — только Ангара до 1 декабря, а также воды Иркутского моря и Байкала, их можно будет бороздить до 1 и 25 ноября, соответственно. Причина проста — завершение навигации. По словам специалистов ГИМС, она была в 2019-м относительно спокойной. Единственное отличие — это сильные дожди и повышение уровня воды в реках. Следующий сезон начнется 1 мая. А пока в случае выхода маломерных судов на водоемы владельцам грозят штрафы от 5 до 10 тысяч рублей. Сейчас на стоянках судов пройдут поверки правил хранения катеров и лодок, число которых, по словам инспекторов, постоянно увеличивается.

Александр ЯШЕНКО, СТАРШИЙ ГОСИНСПЕКТОР ГИМС ИРКУТСКОЙ РАЙОННОЙ ГРУППЫ ПАТРУЛЬНОЙ СЛУЖБЫ №3: С каждым годом их все больше. И очень много женщин у нас получают права на управление маломерными судами. Но вот уровень культуры вождения, он приобретается только с опытом. На лодке сложнее вождение, особенно в тех местах, допустим, где на нашей Ангаре есть течение. Здесь пока человек не наберется опыта, он нормально управлять не сможет. Не сможет правильно причалить к берегу, подойти к другому судну. И даже, возможно, оказать первую медпомощь утопающему.