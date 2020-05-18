На всех месторождениях Иркутской области на сегодня остановлена работа

Власти делают все необходимое, чтобы остановить вспышку там коронавируса. Глава региона Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба заявил, что необходимо организовать тестирование на COVID-19 повсеместно, где находятся вахтовики и сообщать о результатах.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Никто в стране не изучает: вахтовики это или не вахтовики. Сейчас карантин введут и все, опять мы уйдем на системную самоизоляцию. А у нас бизнес должен развиваться, рабочие места, дети должны оздоровление пройти, а мы пока не можем этого.

Николай КОРНИЛОВ, ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Налажено взаимодействие со всеми руководителями предприятий по организации медпомощи, по обсерваторам в тех поселках, где производится добыча золота. Все пациенты проконсультированы, изолированы.

Игорь ЦУКУРОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ, РАБОТАЮЩЕЙ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:

Предприятие на карантине, замена вахты приостановлена. С пятницы по воскресенье отобрано 803 теста. Мы завтра к вечеру уже закончим.