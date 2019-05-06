На школьных выпускных в Иркутской области могут пропасть воздушные шарики

О традиции, которая наносит вред окружающей среде, заговорили на уровне регионального министерства. Запускать шары в небо на школьных выпускных и других мероприятиях опасно для экологии. Будут ли шарики, расскажем далее.

Страшно выглядят кадры погибших птиц на фоне безобидной детской песенки. А ведь именно эти красивые, праздничные, улетающие в яркое, синее небо шарики приводят к мучительным смертям.

Марина РИХВАНОВА, БИОЛОГ: Вот мы порадовались пару минут этим шарикам, как они улетают высоко в небо, а что с ними потом происходит? То есть их ветром может унести очень далеко, почти до 100 км. В них могут запутаться птицы, они же привлекают внимание, погибнуть от этих шариков. Некоторые принимают их за пищу, сглатывают. Сглотнут, тоже умрут, потому что он останется в желудке.

Спасти животных и отменить запуск гелиевых шаров на мероприятиях области — с такой просьбой обратился к властям студент из Приангарья. Он написал несколько писем руководителям министерств и в администрацию. Все свое свободное время Евгений Бикмулатов посвящает общественной деятельности и здесь не остался равнодушным.

Евгений БИКМУЛАТОВ, СТУДЕНТ: Я решил попробовать как-то повлиять на эту ситуацию и написал письма в несколько учреждений. В письмах я привел аргументы против запуска шариков, такие как вред животным, угроза электроснабжению, самолетам, отравление воды разлагающимся пластиком.

Вред, который наносят окружающей среде гелиевые шары, намного превосходит двухминутную радость от их полета, считает Евгений. С ним согласились специалисты регионального министерства образования. После обращения молодого человека они направили рекомендательные письма всем школам области с просьбой отказаться от традиции запуска шаров на выпускных и других школьных мероприятиях. Кроме того, в пресс-службе министерства сообщили, что, возможно, запуск гелиевых шаров отменят на губернаторском бале выпускников.