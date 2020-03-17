На реках в Тулуне, Нижнеудинске и Тайшетском районе построят дамбы

Дамбы необходимы, чтобы избежать повторного наводнения. Как можно быстрее укрепить береговую линию в районах, пострадавших от паводка, распорядился врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. Там глава региона побывал с рабочей поездкой.

Наталья НУРАЕВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ и ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Игорем Ивановичем даны соответствующие поручения в проработке этого вопроса, в настоящее время организована работа с проектировщиками и муниципальными образованиями в целях получения заключений до 1 июня и началом строительства уже в июне 2020 года. Данная работа направлена на защиту населения территории от затопления и негативного воздействия водных объектов Ия, Уда, Бирюса.