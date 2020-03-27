На особый режим работы переходит Пенсионный фонд

На особый режим работы переходит Пенсионный фонд

27.03.20

В региональном отделении обращаются ко всем гражданам с просьбой воздержаться от посещения клиентских служб и по возможности пользоваться электронными сервисами. Прием будут осуществлять преимущественно по предварительной записи. Для этого на сайте Пенсионного фонда можно воспользоваться специальным сервисом. Также с его помощью можно перенести или отменить запись. Ллюбые вопросы можно направить через онлайн-приемную. Телефон горячей линии отделения ПФР по Иркутской области 47-00-00. Кодовое слово позволяет получить информацию о стаже, размере пенсии и дате ее доставки.

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