Мужчины в Иркутской области живут в среднем на 11 лет меньше женщин

Мужчины в Иркутской области живут в среднем на 11 лет меньше женщин20.11.19
Такую неутешительную статистику сообщил Иркутскстат. Хотя мальчиков изначально рождается больше, чем девочек. Но уже к 35-39 годам сильный пол начинает уступать по численному превосходству женщинам. Сегодня в Приангарье на 1000 мужчин приходится 1164 женщины. Более точная информация о демографической обстановке будет получена в ходе переписи населения, которая пройдет уже в октябре следующего года.
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