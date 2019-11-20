Мужчины в Иркутской области живут в среднем на 11 лет меньше женщин

Мужчины в Иркутской области живут в среднем на 11 лет меньше женщин

20.11.19

Такую неутешительную статистику сообщил Иркутскстат. Хотя мальчиков изначально рождается больше, чем девочек. Но уже к 35-39 годам сильный пол начинает уступать по численному превосходству женщинам. Сегодня в Приангарье на 1000 мужчин приходится 1164 женщины. Более точная информация о демографической обстановке будет получена в ходе переписи населения, которая пройдет уже в октябре следующего года.

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