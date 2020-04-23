Мусульман Иркутской области призывают молиться дома в священный месяц Рамадан

Священный месяц Рамадан начинается у мусульман сегодня после захода солнца. Это месяц, когда Мухаммад получил от Аллаха весть о том, что он избран его пророком. До 23 мая верующим предстоит строгий пост: они не могут есть и пить от восхода до заката. Провести эти дни мусульмане должны в молитве. Обычно в месяц Рамадан в мечетях собирается много людей для коллективной молитвы. Но в этот раз молиться нужно дома: из-за пандемии коронавируса мечети по всему миру закрыты. Мусульман Иркутской области также призывают остаться дома. И напоминают: Рамадан — это месяц милосердия, время, когда нужно совершать добрые поступки и помогать ближним. А посмотреть пятничную службу в соборной мечети можно онлайн на странице в instagram. Начнется она завтра в 13.05.

Фарид ХАЗРАТ МИНГАЛЕЕВ, ИМАМ ИРКУТСКОЙ СОБОРНОЙ МЕЧЕТИ, МУФТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Почти месяц наша мечеть уже закрыта для общих молитв, даже пятничный главный намаз недели не проводим мы сейчас коллективно. Каждый верующий молится дома уже три недели. И я думаю, что все с пониманием отнесутся к нашей просьбе. Я, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем верующим с приветствием: мир вам, милость Всевышнего и его благоволение.