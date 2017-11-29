Мост не прошел экспертизу

Ремонтные работы на путепроводе в Мегете завершились, но комиссия их не приняла.

Виадук снова закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ангарска. Подрядчик укрепил поврежденную опору металлическими балками, но этого оказалось недостаточно. Путепровод построен в 1986 году и ни разу капитально не ремонтировался. Напомним, виадук закрыли 17 ноября. В соседнюю часть посёлка жители добираются объездными путями. Ремонт на путепроводе продолжается. Теперь работы должны будут пройти ещё одну экспертизу.