Мост не прошел экспертизу
Новости Область Общество

Мост не прошел экспертизу

29.11.17

Ремонтные работы на путепроводе в Мегете завершились, но комиссия их не приняла.

Виадук снова закрыт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Ангарска. Подрядчик укрепил поврежденную опору металлическими балками, но этого оказалось недостаточно. Путепровод построен в 1986 году и ни разу капитально не ремонтировался. Напомним, виадук закрыли 17 ноября. В соседнюю часть посёлка жители добираются объездными путями. Ремонт на путепроводе продолжается. Теперь работы должны будут пройти ещё одну экспертизу.

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