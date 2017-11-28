Молодежный форум в Ангарске

В городе нефтехимиков в рамках федеральной программы «Парки малых городов» будет реконструирован парк имени 10-летия Ангарска.

На эти цели выделено более 8 млн рублей из бюджетов разных уровней. Об этом шла речь на форуме, где более 400 человек из муниципалитетов региона обсуждали реализацию на местах проектов партии «Единая Россия». Анастасия Цыганкова подробнее.

В фойе дворца культуры «Нефтехимик» идет регистрация участников областного форума партийных проектов «Единой России». Участие принимают более 400 человек из разных муниципальных образований Иркутской области. Ангарск в качестве площадки выбран не случайно — здесь успешно реализуются партийные проекты, и глава города готов делиться опытом с коллегами.

Сергей Петров, мэр г. Ангарска: Несколько лет назад Ангарск являлся самым благоустроенным городом России. К сожалению, сегодня для нас это не факт, а – задача. Ангарчане хотят видеть город красивым, благоустроенным, с современными местами для массового отдыха и качественными дорогами. Благодаря привлечению средств в рамках партийных проектов «Единой России» мы рассчитываем, что эти задачи могут быть решены уже в ближайшее время. Тысячи ангарчан вовлечены в обсуждение, реализацию проектов.

Выступают координаторы 14 программ, среди которых «Народные инициативы» и приоритетная программа «Формирование комфортной городской среды». Последняя запущена в этом году, но результаты уже есть. Например, реконструкция набережной реки Китой.

Сергей Брилка, председатель Законодательного собрания Иркутской области: Замечательное общественное пространство — набережная Китоя . Нам удалось соединить три компонента , даже четыре — защита города от наводнений, которое финансируется из федерального бюджета . Также средства заложены по программе формирования городской среды. Плюс есть «Народные инициативы». Думаю, по проекту все горожане, ангарчане это знают — сформируется великолепное общественное пространство.

Еще один пример активного участия жителей в партийных программах — реконструкция парка имени 10-летия Ангарска. Он был создан 56 лет назад и требовал реновации. Работы будут вестись на протяжении трех лет. Из федерального, областного и муниципального бюджетов на эти цели направлено более 8 млн. рублей. Это наглядный пример того, что судьба каждого города — в руках его жителей.