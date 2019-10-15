Мокрый снег идет в Иркутскую область

На ближайшие дни метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий. Ночью температура в некоторых районах опустится до -10. В южных районах и западных районах ожидается ветер до 18 м/с. Тем временем на особом контроле спасателей 3 туристические группы в составе 20 человек. Они вышли на пешие маршруты в Иркутском и Ольхонском районах. Напоминаем, номер служб экстренного реагирования 112.