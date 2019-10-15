Мокрый снег идет в Иркутскую область

Мокрый снег идет в Иркутскую область

15.10.19

На ближайшие дни метеорологи прогнозируют ухудшение погодных условий. Ночью температура в некоторых районах опустится до -10. В южных районах и западных районах ожидается ветер до 18 м/с. Тем временем на особом контроле спасателей 3 туристические группы в составе 20 человек. Они вышли на пешие маршруты в Иркутском и Ольхонском районах. Напоминаем, номер служб экстренного реагирования 112.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.