Мобильные противопожарные отряды начали работать в Иркутской области

Длинных майских выходных большинство ждет с нетерпением. А пожарные — с тревогой. Люди, которые массово едут на природу, — серьезная опасность для лесов. Малейший пал травы может легко перейти в огненную стихию. В Иркутской области уже готовы выходить на патрулирование мобильные противопожарные отряды. Их создали на базе министерства лесного комплекса.

На этом предприятии в Усолье-Сибирском перерабатывают лес. Арендуют лесные площади под заготовку у государства, работают с министерством лесного комплекса. Поэтому забота о сохранности тайги — одна из важных для всех здесь. 30 работников предприятия входят в мобильный противопожарный отряд. Большая компания может обеспечить технику для этого.

В небольших автомобилях для патрулирования оборудование для первоначального тушения: ранцы, лопаты, топоры, ведра. Чтобы, обнаружив, например, пал травы, погасить его в зародыше. Сегодня проверить готовность отряда к сезону приехали те, по чьей инициативе они были созданы, — представители общероссийского народного фронта и министерства лесного комплекса Иркутской области. Участков, где к лесу примыкают поля, заросшие сухой травой, в округе немало. Конечно, у собственников таких земель есть обязанность — убрать валежник и бурьян на границе с лесом, устроить минерализованную полосу. Но, к сожалению, выполняют это далеко не все.

Валентин ШИРОКОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Мы как министерство лесного комплекса можем тушить лесные пожары только на территории лесного фонда и не можем предотвращать их тушение в полях. Надо только ждать, когда они придут к нам, и мы начнем тушить. Иначе это будет нецелевое использование средств, а это вплоть до уголовной статьи. И единственный выход из этой ситуации — это как раз такие добровольные отряды, которые могут тушить любые пожары, они готовы ко всему: как к защите населенных пунктов, так и тушению лесных пожаров и защите от перехода степного пала в лес.

Проверять леса будут уже в майские праздники. Маршруты для патрулирования утверждают совместно начальник лесничества и руководитель отряда. Все участники получают обмундирование, оборудование, проходят обучение, в том числе технике безопасности.

Сейчас в Иркутской области уже работают 14 таких отрядов, еще 10 создадут в ближайшее время. Средства на развитие добровольчества общероссийский народный фронт выиграл в фонде президентских грантов и областном конкурсе «Губернское собрание общественности».

Сергей АПАНОВИЧ, СОПРЕДСЕДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ШТАБА ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Основная задача — это проведение профилактических мероприятий, и мы стараемся создавать в тех муниципальных образованиях, которые находятся на большом расстоянии от федеральной противопожарной службы, либо от областной пожарно-спасательной службы. Привлекают местных жителей, но местные жители не обучены, не экипированы, не застрахованы. А мы весь этот комплекс мероприятий выполняем.

В ближайшие дни синоптики обещают приход тепла в область. Люди, которые выезжают на природу отдыхать, — основная опасность для лесов. И в силах всех жителей сделать так, чтобы патрульным отрядам не понадобилось ничего тушить.