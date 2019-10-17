Многофункциональная спортивная площадка появилась в Осинском районе

Для города это обычное дело, а вот для села событие. В Русских Янгутах Осинского района открылась многофункциональная спортивная площадка. Это первый подобный объект, появившийся здесь со времен Советского Союза. Подробности в нашей рубрике по четвергам «Сей Час в Усть-Орде».

В советское время здесь был обычный сельский стадион. Со временем он пришел в упадок. Глава села Русские Янгуты Татьяна Филатова решила это исправить. Но денег в бюджете муниципалитета не было. Начала искать варианты. В итоге получилось. Для небольшого села такое обновление — просто праздник.

Татьяна ФИЛАТОВА, ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «РУССКИЕ ЯНГУТЫ»: Хочется плясать, ведь мы реализовали проект, к которому шли два года. Да еще работы будут проводиться. По уплотнению беговых дорожек, по высадке газона. Это то, что мы немного не успели в связи сезонностью. Но основная работа уже выполнена.

А это футбольная, баскетбольная и волейбольная площадки. Теннисные столы. В общем, как сейчас модно говорить, многофункциональная спортивная площадка. Стоимость проекта 5,5 миллионов рублей. Средства выделила область в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Открытие подобных объектов уже стало доброй традицией.

Вячеслав КОЗИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Самая главная цель, на которую они направлены, — это многофункциональность. Когда можно разными видами спорта заниматься на одной территории в разное время года. И, соответственно, они очень востребованы в сельской местности. Если мы за предыдущие годы, начиная с 2014-го, в рамках реализации нашей программы построили 52 таких объекта, то только в этом году будет 30 объектов.

Ну, а администрация Русских Янгутов уже мечтает о новом проекте — постройке детского сада. Правда, для начала надо будет снести старое аварийное здание школы. Деньги немалые. Но, как сказал глава Усть-Ордынского округа Анатолий Прокопьев, это решаемо. И время готовить все документы. Ведь если инициатива идет снизу, то ее надо поддерживать.