Мэры муниципальных образований поддержали губернатора

Мэры муниципальных образований Иркутской области поддержали губернатора Сергея Левченко в верно выбранном курсе на развитие. Инициатором письма выступил мэр Саянска Олег Боровский после негативных материалов в адрес главы региона и правительства Иркутской области. Подписи под документом поставили еще 20 мэров. По их мнению, в муниципалитетах Иркутской области произошли значительные изменения. Особенно пристальное внимание уделяется строительству объектов социальной сферы, а также наращиванию местных бюджетов.

Олег БОРОВСКИЙ, МЭР г. САЯНСКА:

Вот это письмо и родилось. Я честно скажу, что не обращался ко всем мэрам, я обратился к тем, с кем общаюсь, и получил подтверждение. Задачи не было собрать всех. Все МО в какой-то мере делают свое: детски сады строятся, дома культуры, все развивается. Никто не плачет.

Андрей КОНОВАЛОВ, МЭР г. ЗИМЫ:

В действительности, сравнивая годы предыдущие и сейчас, сколько мы получали. Была 4,9 млрд помощь МО, сегодня это 10,8 млрд рублей. Объекты соцсферы везде строятся. У нас, в частности, завершено строительство детского сада, капитально отремонтировали школу, построили ФОК.