«Миры» могут снова вернуться на Байкал

Ученые и общественники сейчас добиваются того, чтобы глубоководные аппараты работали у нас. Уже создали программу комплексного мониторинга озера. Ее направили в контрольное управление делами президента. В документе отдельным пунктом значится возвращение «Миров». Аппараты уже 8 лет простаивают. Их даже хотят законсервировать. Сейчас они фактически лишь музейные экспонаты. И это при том, что «Миры» полностью работоспособны.

Евгений ЧЕРНЯЕВ, КОМАНДИР «МИР-2», ГЕРОЙ РОССИИ:

Надо будет, конечно, заменить некоторое оборудование. У нас тут за месяц, бывает, вещи устаревают. Но даже если их сейчас запустить в том виде, в котором они есть, они все равно будут лучшие в мире.

Игорь БЫЧКОВ, НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ИРКУТСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА:

Применение «Миров» совершенно меняло бы подходы, связанные с оценкой экологического состояния озера Байкал. Мы имели бы совершенно иную систему измерения и оценок на базе «Миров».