Министерство лесного комплекса Иркутской области дополнительно проверит информацию о возрасте лесных насаждений, назначенных в рубку

Министерство лесного комплекса Иркутской области дополнительно проверит информацию о возрасте лесных насаждений, назначенных в рубку

25.09.19

Накануне прокуратура региона разместила информацию об отмене аукциона по продаже лесосек для предпринимателей малого и среднего бизнеса. Основная претензия заключается в том, что возраст лесных насаждений средний. Однако минлес считает, что этот мотив не является основанием для отмены аукциона, поскольку возраст лесных насаждений, указанных в материалах, не всегда соответствует возрасту, определяемому при натурном осмотре. Такие натурные обследования предусмотрены приказом Минприроды России. И, как раз руководствуясь этим документом, специалисты выявили, что возраст насаждений в делянах, выставленных на аукцион, достиг необходимого для заготовки состояния.

 

Роман ГЕРАСИМОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

Мы предложили прокуратуре осуществить совместные выезды на данные лесные участки с привлечением независимых экспертов, в том числе с Прибайкаллеспроекта, министерства лесного комплекса, лесничеств, соседних территорий, чтобы установить действительный возраст этих лесных насаждений.

Наталья ЗИМИНА, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ:

Денежку собираем, ждем аукцион. Соответственно, раз будет аукцион, будет и работа, будет и зарплата. Но, получается, сейчас отменяют аукцион, и мы остаемся без работы. Сейчас мы дождемся, пока денежные средства вернуться. Они до сих пор не вернулись. Мы уже уведомление сразу же подписали. В понедельник все подписали. Мы под 24 процента прокредитовались.

— То есть вы останетесь в минусе, в связи с тем, что будете выплачивать проценты?

— Конечно.

 

Стоит отметить, что средневозрастная древесина, о которой идет речь в предостережении прокуратуры, не представляет товарной ценности для предпринимателей. В министерстве лесного комплекса региона заявили, что выставление такой древесины на аукцион было нецелесообразно. Подготовка аукционов носила длительный характер.  Ряд материалов заблаговременно передавали на проверку в прокуратуру Иркутской области. При этом замечаний не поступало.

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