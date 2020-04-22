Медикам Приангарья, которые работают с COVID-19, обеспечат все необходимые условия

Обеспечить все необходимые условия для медиков, которые работают с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил Игорь Кобзев в ходе посещения 10-й иркутской городской больницы. Сейчас в семи лечебных учреждениях региона созданы временные штаты специалистов, они будут работать с больными COVID-19. Также продолжается организация дополнительных койко-мест, оснащенных аппаратами ИВЛ. На базе 10-й больницы для лечения пациентов перепрофилируется 120 коек стационара. Работы уже подходят к завершению.

Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Вирус не знает границ. Каждый из нас может попасть в трудную жизненную ситуацию, в том числе и по своему состоянию здоровья. И здесь для меня важны лечение и выписка. Поступление, лечение, выписка. Вот такой формат. Ну и диагностика.