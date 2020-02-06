Материнский капитал за первого ребенка в Иркутской области выдавать еще не начали

Напомним, что новую меру соцподдержки предложил в своем послании глава государства Владимир Путин. За первенца родители с начала этого года имеют право получить 466 тысяч 617 рублей. Как нам рассказали в региональном отделении пенсионного фонда, сейчас ждут внесения изменений в законодательство. И только после этого можно будет обратиться к специалистам ведомства с заявлением о получении маткапитала.

Мария БУТИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РФ по ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: При рождении в семье первого ребенка с 1 января 2020 года семья получит право на маткапитал в установленном на 2020 год размере — 466 617 рублей. Если в дальнейшем в этой семье родится второй ребенок, семья получит дополнительно 150 000 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребенка с 1 января 2020 года семья получит маткапитал сразу в увеличенном размере — 616 617 рублей.

Ко всему прочему, действие программы материнского капитала по инициативе президента продлено до конца 2026 года.