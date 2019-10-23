Лучшие дворовые футболисты Сибири живут в Иркутской области

Лучшие дворовые футболисты Сибири живут в Иркутской области

23.10.19

Межрегиональный этап турнира «Уличный краСАВА» выиграли спортсмены из Осинского и Нукутского районов. Команда «Ураагша» выступала в младшей возрастной группе, команда «Оса» – в старшей. Кстати, последние противостояли в финале фаворитам турнира — команде из Омска. Они являлись хозяевами турнира, но родные стены не помогли. Футболисты «Осы» выиграли по пенальти. Турнир проводится ежегодно. Матчи проходят на ведущих стадионах страны, за играми наблюдали скауты российских топ-клубов.

No Comments so far

Jump into a conversation

No Comments Yet!

You can be the one to start a conversation.

Your data will be safe!Your e-mail address will not be published. Also other data will not be shared with third person.