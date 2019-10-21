Люди труда: семейный подряд Хмелевых из Качугского района

«Люди труда». Так называется наша новая рубрика. В ней пойдет речь о специалистах своего дела, фермерах. Тех, кто своим трудом обеспечивает мясом, молоком и другими продуктами жителей Иркутской области. И первый материал о семейном подряде Хмелевых из Качугского района.

13,5 тысяч булок хлеба в месяц — за 5 лет для небольшой пекарни это достижение. Начинали с малого — с 300 буханок в день. Пекут по рецептам бабушек: на сырых дрожжах, на опаре. Расходится продукция по соседним деревням Качугского района.

Евгения ХМЕЛЕВА: Выпекаем сосиски в тесте, булочки, калачи, торты, сайки, рулеты. Ассортимент большой и довольно дешевый, потому что мука своя, из своей пшеницы, у нас есть мельница, свою муку используем для собственного производства.

В месяц до 800 килограммов муки. Не для продажи, все для своей пекарни. Ведь в ближайшее время ассортимент хлебобулочных изделий увеличат еще на 3-4 позиции.

Главный принцип на ферме у семьи Хмелевых — качество. И его на этой ферме соблюдают во всем. В молочном цехе, кроме всего основного, недавно научились делать масло. Сейчас ищут рынок сбыта. Сегодня больше 4 тысяч литров в год дает одна корова. И в этом направлении задачу выполнили, говорит глава хозяйства Василий Хмелев. Теперь в планах начать строить ферму мясного содержания и сделать упор на переработку мяса. И производить, например, свои пельмени.

Василий ХМЕЛЕВ, ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА: По молоку ситуация у нас стабильная, планируем работать по мясному скоту, на следующий год попытаемся получить гранд семейная мясная ферма, востребованность в мясе и мясной переработке возрастает, тем более экологически чистому мясу, которое мы производим.

В хозяйстве 700 голов крупного рогатого скота мясного и молочного направлений. Все приспособлены к суровому северному климату. Экологически чистое мясо расходится по школам и детским садам района.

Павел ХМЕЛЕВ: 16 детских садов, 11 школ, 2 больницы. Оказываем услуги также и переработки, это фарш и супнаборы.

Грантовая поддержка позволяет крестьянско-фермерскому хозяйству приобретать и новую технику. За нее отвечает один из сыновей — Роман. Показывает новый зерноуборочный комбайн. До его появления, поясняет, грубо говоря, работали серпом.

Роман ХМЕЛЕВ: Все настолько механизировано, что никто вилы в руки не берет, от размола и до силоса — все автоматически.

Глава семьи и хозяйства Василий Хмелев — человек идейный. Рассказывает, если что-то новое не построили — зря год прожили. В этом двухэтажном здании на первом этаже столовая, на втором будет гостиница с vip-номерами. Еще заложили 4 дома, это целая улица для своих рабочих. Новые специалисты востребованы. Нужны трактористы, доярки. Жильем обеспечат, следующая ступень требуется детский сад и больница.

Василий ХМЕЛЕВ, ГЛАВА КРЕСТЬЯНСКО-ФЕРМЕРСКОГО ХОЗЯЙСТВА: Пока это, может быть, слухи, что не выделяют лимиты для заготовки деловой древесины. Мы, живя на этой территории, хотели бы иметь свой лес, пиломатериал для того, чтобы нам здесь жилось более комфортно.

Есть время у Хмелевых и на спорт. Рядом с отцом еще один его сын — Иван. Студент 2 курса. Учится в Иркутске, но каждые выходные помогает на семейной ферме, он водитель КамАЗа. В соседнем селе Манзурка сами не только участвуют в соревнованиях, но и выступают спонсорами.

Иван ХМЕЛЕВ: Не было в нашем комплексе хороших мячей, я папе предложил, и мы купили 3 новых мяча, сейчас вот ими играют.

А сразу после вновь на ферму. Василий Хмелев абсолютно уверен: чем больше души вложишь в свое, тем больше и получишь. И это не о деньгах. Речь о производстве экологически чистых продуктов, чтобы как можно больше людей в Иркутской области могли их попробовать и оценить качество.