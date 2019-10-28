«Люди труда»: предприятие «Зиминские колбасы»

Сельское хозяйство — одна из самых быстро развивающихся отраслей в Иркутской области. В городе Зиме уже больше двух лет работает предприятие по изготовлению мясных деликатесов по традиционным советским рецептам. Наша съемочная группа узнала, как компания «Зиминские колбасы» возродила некогда пришедшее в упадок производство. В эфире рубрика «Люди труда».

«Неповторимый вкус из детства» — такую фразу произносит практически каждый человек. Старшее поколение до сих пор с некоторым трепетом воспринимает эту колбасу. В советские времена она считалась деликатесом, который нельзя было запросто купить. Конечно, в современном мире с разнообразием выбора проблем нет. Но сейчас на прилавках изобилие некачественного товара с искусственными добавками, соей и по завышенным ценам. Но альтернатива есть. Приобрести по-настоящему вкусную колбасу, ту самую из детства можно.

Предприятие «Зиминские колбасы» восстановило работу некогда закрытого мясокомбината. Но вся продукция по-прежнему здесь производится по старым советским рецептам и соответствует ГОСТу. И изготавливается она на новом, современном немецком оборудовании.

В январе 2017 года компания «Зиминские колбасы» запустила производство. В каждом цехе сотрудники занимаются своим делом. Соблюдая рецептуру, мясо выдерживают в рассоле около 2 суток. И это важно, ведь ускоренный способ обработки сырья не сделает вкус насыщенным. Но работа начинается гораздо раньше, именно с обвалки мяса. От его качества зависит все. Свежие тушки из холодильной камеры разделывают и отделяют от костей и жира, чтобы получить нежный фарш.

Андрей Заболотских работает в компании практически со дня открытия. Он признается: когда сам имеешь дело с сырьем, нет сомнений, что в итоге на стол попадет натуральный продукт. При работе с мясом соблюдают все санитарные нормы. На разделочных столах всегда чисто, а оборудование обрабатывают в течение дня. Еще один важный пункт: четко следовать требованиям безопасности. Чтобы не порезаться, помимо обычных, мужчина надевает специальные железные перчатки, которые исключают возможность получить травмы.

Андрей ЗАБОЛОТСКИХ, ОБВАЛЬЩИК МЯСА: Заключается моя работа в том, что я обваливаю мясо, отделяя мясо от костей. Можно сказать так, что какая-то часть зависит от меня. Знаешь, что ты все сам делаешь, производство идет. Мои дети говорят, что спасибо, продукция вкусная, едят только нашу продукцию.

Точное следование советской рецептуре позволяет сохранять традиционный вкус колбасы. «Любительская», «Докторская», шпикачки, «Краковская», «Арамавирская», «Свиная» — то, что пользуется особенным спросом. Директор предприятия Иван Холод рассказывает: запрос потребителей таков, что люди уже наелись различных усилителей вкуса, искусственных добавок и ГМО. Когда открывали производство, сразу решили, что изготавливать деликатесы будут только из натурального сырья. Именно поэтому «Зиминские колбасы» выгодно отличаются от своих конкурентов. Кстати, работает компания под брендом «Продукты Приангарья», что является знаком качества товара в Иркутской области. Продукцию предприятия можно приобрести в городах Зиме, Саянске, Иркутске.

Иван ХОЛОД, ДИРЕКТОР ПРЕДПРИЯТИЯ «ЗИМИНСКИЕ КОЛБАСЫ»: Сразу было принято решение, что выпускать продукцию только согласно ГОСТу, желательно согласно ГОСТу советского времени. Чтобы колбаса прямо как раньше была. Мы начинали выпускать с 13 видов колбас, сейчас у нас уже порядка 100 видов продукции. Мы придерживаемся такой политики, чтобы вся колбаса и вся продукция была только натуральная. Мы используем сырье натуральное из Зиминского района.

В продукции компании не используют субпродукты и искусственные добавки. Только натуральное мясо и специи. В скором времени предприятие планируют расширить и открыть новый цех по производству полуфабрикатов.