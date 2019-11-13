«Люди труда»: молочное царство на предприятии «Элита» в Эхирит-Булагатском районе

В деревне Куяда Эхирит-Булагатского района на предприятии «Элита» настоящее молочное царство. Там разводят коров и производят молоко. Люди работают с душой. Сегодня в нашей рубрике «Люди труда» мы расскажем о небольшой ферме, где занимаются очень важным делом.

В деревне Куяда все тихо и спокойно. В недавно отремонтированном хлеве на ферме предприятия «Элита» пусто. Так и положено. Все правильно. Поголовье скота после утренней дойки гуляет на улице. Пока не наступили сильные морозы, свежий воздух — лучшее коров.

Светлана ГУСЕВА, ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК ФГУП «ЭЛИТА»: Весь скот у нас разделен на группы. Вот это, получается, у нас телки старше года. За моей спиной цех сухостоя, те коровы, которые находятся в запуске. Перед нами телята до 6 месяцев, и после них цех «родилка» называется.

Здесь занимаются разведением черно-пестрой породы. Это молочные коровы. В среднем жирность их молока составляет 3,4%. Но на этой ферме специалисты добились больших показателей. Здесь коров скрещивают с быками голштинской породы, жирность молока которой выше. И в итоге получилось, что наши черно-пестрые дают молоко с жирностью 3,8%. Есть даже рекордсменки.

Светлана ГУСЕВА, ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК ФГУП «ЭЛИТА»: Есть у нас такая корова, которую мы в 2017 году возили, если я не ошибаюсь, на день поля в Тугутуй. Это корова Франция, которая при надое в шесть триста сорок имеет жирномолочность 5,3 и белок 3,2.

Кроме того, на ферме работает профилакторий, где содержатся новорожденные телята. Материнское поголовье доится отдельно от всех, и часть их молока в соответствии с возрастом теленка отдают малышу. Для новорожденного это 2 литра, с месяца — 3 и больше. На улицу малыши выходят, достигая трех месяцев. Разведение и реализация племенного молодняка занимает на предприятии большое место. Из всего поголовья в 530 коров 330 из них — молодняк, предназначенный для продажи в другие хозяйства области.

Светлана ГУСЕВА, ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК ФГУП «ЭЛИТА»: Здесь у нас 200 голов коров и 360 молодняка в возрасте от 0 и до 18 месяцев. То есть весь молодняк содержится здесь, на отделении. Обычно мы реализуем, если телочек, то в пределах 18 месяцев, а нетелей до 23 месяцев.

Светлана Гусева родилась и выросла в деревне Куяда. Отучилась в Иркутске на зоотехника. Вернулась в родную деревню и вот уже … лет работает на этой ферме. Шутит, что работа с животными приносит ей не только молоко, но и теплоту, и собственную нужность. Рабочий день Светланы, как и ее сотрудниц, начинается в пять утра, чтобы ее 200 подопечных давали ежедневно 5 тонн молока.

Светлана ГУСЕВА, ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК ФГУП «ЭЛИТА»: 200 коров обслуживают 4 доярки, утренняя дойка начинается в 6 утра. Доярки берут аппараты, подходят к корове, производят все подготовительные работы. Потом они одевают аппарат, и молоко по молокопроводу поступает в холодильник. У нас есть молоковоз, который собирает молоко после дойки где-то примерно через 10 часов. Охлажденное молоко до 4 градусов.

Кроме животноводства и поставок молока, на предприятии занимаются выращиванием элитных семян, но сейчас, когда все поля укрыты снегом, силы людей, которые трудятся во благо общества, направлены на уход и разведение животных.