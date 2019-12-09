«Люди труда»: механизатор Черемховского района более 30 лет трудится на благо родной деревни

Есть люди, которые готовы работать без отдыха на родной земле. Так, механизатор Сергей Журавлев из деревни Исакова Черемховского района более 30 лет трудится на благо фермы и села, в котором родился и вырос. Сейчас он по праву считается одним из лучших трактористов области. О любви к своей работе он рассказал нашей съемочной группе. В эфире рубрика «Люди труда».

Чтобы накормить всех этих животных, механизатор Сергей Журавлев каждый день просыпается в 5 утра. Сначала заводит трактор, а уже к 9 часам приезжает на ферму и развозит корм. В свободное время, а его у тракториста немного, он ездит в город и покупает все необходимое для хозяйства, а еще, если надо, и снег уберет, и дворы почистит. Настоящий работяга, говорят коллеги. А вообще пахать землю Сергей мечтал с детства. Поэтому после окончания школы сразу пошел учиться на тракториста.

Сергей ЖУРАВЛЕВ, МЕХАНИЗАТОР: Когда закончил школу, в колхозе слесарил возле комбайна. Мне понравилось. С тех пор работаю на комбайне. И еще на тракторе. Выходные или будни — какая разница. Осенью работал вообще без выходных.

Основное дело — кормить животных. Всего здесь 450 голов крупного рогатого скота и 300 свиней. Тракторист лично следит за тем, чтобы его напарник, который раздает сено, накормил каждого. Он с детства с техникой на ты. Всего в хозяйстве три комбайна и семь тракторов. Некоторые машины механизатор самостоятельно собирает и разбирает. Иногда работает на своем первом тракторе. Машина, на которой он учился работать, до сих пор числится на балансе фермы. Сергей отлично справляется с любым объемом работы. А за многолетний труд и вклад в развитие сельского хозяйства в 2017 году он получил губернаторскую грамоту.

На этой ферме люди трудятся без выходных. Всего здесь четыре механизатора. Но, поскольку основная нагрузка приходится на посевную и сбор урожая, зимой работают только два. Сергею доверяют дело любой сложности как самому ответственному и опытному. На ферме Сергей Журавлев работает с 1987 года. Сначала на этом месте был колхоз имени Ленина, а после распада СССР землю приобретали разные люди. В 2005 году ее взял в аренду Алексей Труфанов. Изначально занимались только заготовкой зерна, а после появления животных забот стало еще больше. Фермер и по сей день не перестает восхищаться своим механизатором.

Алексей ТРУФАНОВ, ФЕРМЕР: Сергей работает у нас с самого основания. Я всегда говорю: если бы в нашей стране все были бы как он, то жизнь была бы лучше. Потому что человек очень ответственный. Многие работают только ради работы. А Сергей не просто любит работу. Он живет ей. Он знает, видит ее, и ему не надо давать указания. Сергей старается сделать все сам.

Работы у Сергея Журавлева меньше не становится. Помимо активной подготовки к посевной, нужно привести в порядок старую технику, а если получится, то и пополнить внушительный автопарк. Механизатор давно мечтает получить новую машину.