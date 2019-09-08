Лидер по числу проголосовавших — Баяндаевский район

В целом по Иркутской области проголосовали порядка 25% избирателей. Это более 300 тысяч человек. В лидерах Баяндаевский район. Там на участки пришли почти 57,5% жителей. А минимальное число проголосовавших в Тайшетском районе — почти 9,5%. На выборах в думу Иркутска по информации на 18 часов проголосовало 21,3% избирателей. Это 97412 человек. Тем временем в прошлую избирательную кампанию явка на 18.00 составила 15,39%. Председатель Иркутского облизбиркома Илья Дмитриев считает, что явка повысилась, так как мэра Иркутска выберут из числа депутатов.