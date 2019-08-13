Леса под Иркутском богаты на грибы в этом году

Успеть за последний месяц лета. В лесах под Иркутском на сборы дикоросов вышли как любители, так и профессионалы. Особенно богатым в этом году выдался грибной урожай. С чем это связано и какие виды полезного лакомства чаще всего находят грибники?

Даже там, где уже сегодня прошлись грибники, можно насобирать еще целые ведра маслят и сыроежек. Реже попадаются грузди. В основном в лесах на сбор дикорастущих выходят местные. Во-первых, до леса им рукой подать, во-вторых, сбор дикоросов летом — иногда единственный заработок за весь сезон. Немало и тех, кто приезжает побродить по лесу больше для души. Например, как Ирина Иванова. В леса за Оёк женщина приехала из Иркутска. Говорит, продавцов лесных угощений видела много, вот и сама решила испытать удачу.

Ирина ИВАНОВА: Больше в удовольствие. Приехали погулять, воздухом подышать. Грибочков набрать, может быть. Мы ехали недавно с Байкала, по тракту на Малое море — очень много сидело народу. И прямо здесь, возле Николаевска, такие подосиновики оранжевые красивые продавали.

А вот для Владимира Толстикова сбор грибов — это работа. В лес ходит практически каждый день. Продавать ездит и в город, и на трассу. Говорит, цены отличаются практически в два раза. Если едешь далеко, нужно оправдать бензин и потраченное время. На наличие грибов в лесу в этом году не жалуется.

Владимир ТОЛСТИКОВ, СБОРЩИК И ПРОДАВЕЦ ГРИБОВ: Их прилично в этом году, хватает. Груздей, рыжиков, маслят — все есть, все грибы. С утра уже почти все распродал. Я за час уже распродал, два ведра осталось из восьми ведер.

Благоприятные погодные условия послужили созданию в лесных массивах своего микроклимата. Грибы можно насобирать буквально возле кромки леса, даже не заходя вглубь.

На один смотрю, другой замечаю, третий мерещится. Грибов в этом году в лесах, как в сказке, видимо-невидимо. Говорят, во многом из-за погоды: теплые дни сочетаются с обильными дождями. Вот и появились целые поляны с маслятами, сыроежками и груздями.

Главное в гонке за полезными лакомствами — тщательно проверять их на съедобность и обязательно проводить полную обработку. Потому что не все грибы одинаково полезны.