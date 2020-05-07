Крупные промышленные гиганты региона продолжают работу, несмотря на кризис и коронавирус

Правда, в новых условиях пришлось приспосабливаться. На предприятиях ввели строгие санитарные правила. На входах установили тепловизоры. Территорию производств регулярно дезинфицируют специальными составами. Внутри помещений тоже проводят санитарную обработку. Все работники проходят ежедневный осмотр врачей. Организовали и временные пункты размещения при медцентрах предприятий на случай, если у сотрудника появятся подозрительные симптомы.

Евгений ЗЕНКИН, УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР ЗАВОДА: Важно не только на работе соблюдать все нормы, но и в быту очень важно. Поэтому мы ведем среди сотрудников разъяснительную работу. Подключили руководителей, профсоюзную организацию, чтобы они все это до людей доносили и объясняли. Мы максимально быстро обеспечили людей масками и антисептическими средствами.