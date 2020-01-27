Кругобайкальская железная дорога отмечает юбилей – 115 лет

Легендарной Кругобайкалке 115 лет. Несмотря на почтенный возраст, дорога прекрасна. А путешествие длиной в один день и 84 километра запомнится надолго.

Родился в Иркутске, живет на Байкале. Капитан «Хивуса» Федор Симонов больше половины жизни посвятил священному морю. Летом работает на кораблях, зимой водит суда на воздушной подушке. Естественно, знает каждый уголок озера, которое не перестает его удивлять.

Федор СИМОНОВ, КАПИТАН-МЕХАНИК: Из года в год Байкал рисует по-разному. Никогда не повторяется, это невозможно. Но характерно для Байкала то, что в предыдущие годы на севере и юге очень снежно. Но в данный момент мы можем видеть на юге чистый лед. Это в принципе нехарактерно для этого времени.

Отличается лед и вдоль Кругобайкальской железной дороги. Очень много торосов, и на хивусе подойдешь не везде. Да и снега достаточно. Поэтому, чтобы сделать красивые фото, туристам приходится его убирать.

А еще здесь можно увидеть свет в конце туннеля. Причем самого длинного из 38 на КБЖД. Длина Половинного почти 778 метров. Одни туристы гуляют по рельсам, другие поднимаются выше, на горку. Но встречаются все равно на льду.

Алексей ПЕТРОВ, ИРКУТЯНИН-ПУТЕШЕСТВЕННИК: Это такая тишина и спокойствие. Вот когда ты начинаешь уставать от городской жизни, то тебе надо обязательно сюда приехать, чтобы уединиться с природой.

В самом поселке Половинный с природой уединяются два местных жителя. Пенсионерка Ирина Павловна родилась и выросла здесь. Трудясь штукатуром-маляром, заработала квартиру в Иркутске. Но жить там не смогла. Поэтому и вернулась в отчий дом. Не жалеет. Летом работает с туристами. Зимой отдыхает.

Ирина ДОНСКАЯ, ЖИТЕЛЬНИЦА п. ПОЛОВИННАЯ: Прекрасно живется, прекрасно.

Зимний туризм по Байкалу, естественно, уступает летнему. Но желающие есть. В том числе, иностранцы. Кэрол У приехала из Шанхая. Россия — для молодой девушки 9 страна на карте личных путешествий. И она начала с КБЖД.

Кэрол У, ТУРИСТКА: Для меня это не просто архитектура, это история, место с большой силой. Ну и, конечно, природа. Ради нее стоит приехать. Елена БАНЬКО, ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ БАЙКАЛЬСКОЙ ПРИГОРОДНОЙ ПАССАЖИРСКОЙ КОМПАНИИ: В прошлом году мы перевезли более 80 тысяч пассажиров, а в позапрошлом около 60. И в 2019 году 336 составов проследовало по Кругобайкальской железной дороге.

Про «потерянную часть» золота Колчака спрашивают регулярно. А вообще турист изменился. Такой вывод делает Марина Леонова — гид с 15-летнем стажем. Сейчас путешественники стали более информированы. Интернет помогает. Но иногда это приводит к забавным случаям. Например, насчет работы итальянцев при строительстве туннелей, арок и стенок КБЖД.

Марина ЛЕОНОВА, ЭКСКУРСОВОД ЗАПАДНОГО УЧАСТКА КБЖД: Мужчина такой деловой стоит и говорит: «Правильно экскурсовод рассказывает. И вот посмотрите, что вот эти камни тоже везли из Италии». И все на него смотрят такие, и на меня ноль внимания. Я говорю, что мол подождите, подождите. Люди добирались за два месяца. Везли с собой всю поклажу, инструменты, одежду. А камни-то все местные, байкальские! Он: нет! нет! — А как их тогда сюда привезли-то? — Ну как? В чемоданах и везли.

Вот так, весело и интересно пролетает путешествие на рельсовом автобусе по Кругобайкалке, которой, кстати, в этом году 115 лет. А значит, у каждого туриста есть повод поздравить исторического именинника лично.