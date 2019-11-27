КРИО приступила к капремонту казарм бывшей воинской части в Чистых Ключах

Бывшие казармы, штабы, столовая и котельная получат вторую жизнь. Корпорация развития Иркутской области приступила к капитальному ремонту помещений, расположенных на территории бывшей воинской части в Чистых Ключах. Часть расформировали еще в 2012 году. Но восстанавливать ее начали только сейчас.

Когда-то здесь находилась одна из старейших воинских частей Иркутской области. Но в 2012 году решением Министерства обороны она была расформирована. Военных отправили в Челябинск, а место оказалось заброшенным. Поселок Чистые Ключи Министерство обороны передало Шелеховскому району. После чего местная дума решила оставить в своей собственности только часть территории, на которой находятся жилые дома. А нежилые объекты и участок, где находилась воинская часть, были переведены в региональное владение.

В течение 8 лет бывшая воинская часть оставалась заброшенной, но теперь Корпорация развития Иркутской области даст бывшим казармам вторую жизнь. Рабочие уже готовят площадку к новому строительному сезону. В 2014 году организация получила эти разрушенные здания в собственность. Но эксплуатация заброшенных помещений оказалась невозможна. Весной этого года руководители Корпорации развития Иркутской области решили восстановить семь зданий, а также обеспечить участок базовой инфраструктурой. Сейчас его подключают к электричеству.

Олег ШВАЕНКО, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА КОРПОРАЦИИ РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Корпорация развития Иркутской области предпримет все усилия, все возможные финансовые взаимодействия для того, чтобы восстановить эту территорию, чтобы там был осуществлен какой-нибудь социальный экономически значимый проект. Для этого сейчас идут восстановительные работы, КРИО за собственный счет ремонтирует те здания, те объекты, которые находятся на данной территории с целью их восстановления для того, чтобы они функционировали.

Авторы проекта уверены: застроенная территория поможет жителям поселка Чистые Ключи. У людей появятся новые рабочие места. Им не придется уезжать на работу в город. Маргарита Родикова живет и работает в этом поселке. У нее подрастают дети. Признается, новому объекту на месте бывшего военного городка рада.

Маргарита РОДИКОВА, ЖИТЕЛЬ п. ЧИСТЫЕ КЛЮЧИ: Разные были версии, что там будет строиться. Кто-то говорил, что завод по сборке автобусов, кто-то говорил, что там будут квартиры для детдомовских детей. Нам, жителям, все хорошо. Лишь бы были рабочие места для жителей. Это только в плюс для нас.

Сейчас здание готовят к ремонтным работам. Помещения постепенно очищают от мусора, готовят к подключению к коммуникациям и электричеству. Местами восстановили кровлю и окна. Также реконструируют котельную. Еще один плюс территории – расположенная рядом федеральная трасса. Капитальный ремонт помещений начнется в новом строительном сезоне.