Крещенские морозы в Приангарье отменяются

Россияне уже привыкли к похолоданиям, которые начинаются в январе и попадают на празднование православного праздника Крещение Господне. В этом году такого совпадения не предвидится. По прогнозам метеорологов, днем 18 и 19 января будет от -7 до -12 градусов. Но насладиться в полной мере теплой зимней погодой не дадут снег и ветер со скоростью до 13 метров в секунду.

Юлия ЯНЬКОВА, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ ИРКУТСКОГО ГИДРОМЕТЦЕНТРА: 18 января мы ожидаем снег на большей части западных и северных районов. Ветер будет усиливаться до 14 метров в секунду, а уже 19 января холодный атмосферный фронт пройдет всю территорию области, включая южные районы и город Иркутск. И особенно активно он себя будет проявлять в ночное время, то есть в ночь с субботы на воскресенье ожидается усиление ветра по всей территории области до 13-18 метров в секунду.

В дальнейшем, после прохождения холодного атмосферного фронта, возможно понижение температурного фона по всей территории Иркутской области.