«Красная мясная пятница» на рынке в поселке Оса

Было стихийно, стало официально. А главное — бесплатно. В поселке Оса каждую пятницу работает мясной базар, на котором свою продукцию могут реализовать фермеры со всего района. Какие планы на этот рынок у администрации?

Любителю мяса здесь очень сложно. Глаза разбегаются. И аппетит просыпается. Ведь в продаже есть все, что угодно: говядина, свинина, конина. Все свежее, как говорится, еще вчера бегало. А главное для продавцов-фермеров Осинского района — торговля абсолютна бесплатна. Арендной платы нет. Поэтому каждую пятницу они приезжают сюда, на небольшой рынок в центре Осы.

Сейчас в районе 130 фермерских хозяйств. Количество же личных подворий подсчитать сложно. Все мясо перед продажей проверяет ветврач. Печать на стегне как знак качества. Если в мировой торговле известна «черная пятница», то здесь в шутку этот рынок называют «красной мясной пятницей». Распробовав все плюсы, продавцы уже хотят большего.

Лидия ПЕТОНОВА, ФЕРМЕР: Было бы хорошо, если бы нам предоставили лучшие условия для торговли. Было бы тепло. Или там предоставлялись столы, вот.

Такое будет. В планах районной администрации — авторов идеи — постройка стационарного помещения. Ведь и сами чиновники — частые посетители ярмарки.

Виктор МАНТЫКОВ, МЭР ОСИНСКОГО РАЙОНА: Я покупаю конину, свинину, мед покупаю, молочные продукты: сметану, молоко, творог.

А раз в месяц проводят большие ярмарки. На них свою продукцию с пришкольных участков реализуют общеобразовательные учреждения района.