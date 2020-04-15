Константин Зайцев утвержден на должность главы регионального правительства

Константин Зайцев утвержден на должность главы регионального правительства15.04.20
Кандидатуру Константина Зайцева депутатскому корпусу на сессии Заксобрания представил глава региона Игорь Кобзев. Он отметил, что ситуация сложная во всей стране. Это обусловлено, в первую очередь, пандемией и резким падением мировых цен на нефть. В итоге снижение деловой активности, ухудшение наполняемости бюджетов всех уровней, падение доходов населения. В этих условиях особенно важна эффективная управленческая команда. Зайцев, в свою очередь, перечислил ключевые задачи для себя в новой должности. Это активное противодействие распространению коронавируса в Иркутской области. При этом борьба с проявлениями пандемии не должна мешать плановой работе: контролю финансов, наведению порядка в лесной отрасли, выравниванию отставания по фонду капремонта и росту масштабов строительства.
Игорь КОБЗЕВ, ВРИО ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Со своей стороны ставлю перед правительством региона задачу стопроцентно взаимодействовать с депутатским корпусом, вырабатывать согласованные решения по всем вопросам. Мы одна команда, действовать должны сообща в интересах жителей Иркутской области.
Константин ЗАЙЦЕВ, И.О. ГЛАВЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
Я трезво оцениваю весь масштаб ответственности, объем работы, который предстоит. Сделаю все, чтобы это доверие оправдать.
No Comments so farJump into a conversation
No Comments Yet!You can be the one to start a conversation.