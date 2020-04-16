Коннозаводчики Приангарья обратились за помощью к неравнодушным людям

Пока во всей стране действует режим самоизоляции и предприниматели терпят убытки, те предприятия, которые не могут остановить производство, потому что работают с животными, на грани выживания. В Иркутске конные клубы приостановили деятельность, и сейчас денег нет даже на корм лошадям. Заводчикам жеребцов требуется помощь.

11-классница Алина уже несколько лет занимается конным спортом. Ежедневные тренировки и тщательных уход за лошадьми не просто хобби, а настоящее призвание. У девушки коллекция медалей и наград за состязания разных уровней. О скакунах в своем юном возрасте она знает все. Ее родители Анна и Александр Порошины уже 6 лет содержат конный клуб на иркутском ипподроме. В конюшне 9 лошадей разных пород. К каждой нужен индивидуальный подход.

В этом конном клубе занимается около 50 человек, в основном дети. Также, иппотерапию проходят и дети с особенностями развития. Всегда этот опыт очень успешен и результативен. Только сейчас в связи с эпидемией коронавируса все занятия отменены. И это приносит массу проблем.

Анна ПОРОШИНА, РУКОВОДИТЕЛЬ КОННО-ФЕХТОВАЛЬНОГО КЛУБА «БРЕТТА»: Когда запретили работать, то содержать лошадей наших стало не на что. Получается, что мы работаем, те кто берейторы — это люди, которые занимаются именно тренингом лошадей, потому что лошадей, как мы все понимаем, нельзя на склад закатить, рогожкой закрыть на месяц и сказать: вы тут пока постойте, не просите пить, не просите гулять, а потом, как карантин отменят, мы вас выкатим, пыль стряхнем и поехали.

Содержание одной лошади обходится почти в 15 тысяч рублей в месяц. Деньги уходят на корм — овес, сено. А также на витамины и минералы. Чтобы животное было здоровым и ухоженным, его необходимо кормить 6 раз в день, ежедневно тренировать и проводить разминку. Иначе у коней могут атрофироваться мышцы. Кроме того, начнутся проблемы с пищеварением.

Александр ПОРОШИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА г. ИРКУТСКА: Остаются работать считанные единицы, выписываются пропуска, это все приводит к тому, что весь конный спорт в Иркутске и Иркутской области сейчас в глубоком кризисе. Соревнования отменяются, соответственно, все средства, которые конные клубы могли бы получить от соревнований, тоже отменяются. Сейчас такая ситуация, что нам уже просто не хватает на обеспечение всего направления спорта.

И такая ситуация у всех коннозаводчиков на иркутском ипподроме. Сейчас там базируются 8 клубов. Из-за отсутствия занятий, а значит денег, животные просто могут умереть от голода, а это больше 100 голов. Владельцы клубов занимают средства, чтобы прокормить скакунов. И от безвыходности обращаются за помощью к неравнодушным иркутянам. Оказать поддержку может каждый либо кормами, либо материально. Позвонив по номеру Анны Порошиной, можно уточнить всю информацию.

Карта 5536 9137 7356 4154

Порошина Алина Александровна — 89248314313 сбербанк



