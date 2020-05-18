Количество обращений к уполномоченному по правам ребенка в Приангарье значительно выросло

Количество обращений к уполномоченному по правам ребенка в Иркутской области значительно выросло за время режима самоизоляции. Чаще всего люди задают вопросы по поводу питания для школьников и дистанционного обучения. Например, семье Мельниковых необходим компьютер, который сейчас стал единственной возможностью учебы на расстоянии.

Три внушительных портфолио на каждого ребенка. Старший — 14-летний Даниил — отличник, учится в кадетском корпусе, командир отделения. Средняя — 11-летняя Ира — хорошистка и спортсменка. Младший — 6-летний Альберт, тоже подающий надежды в спорте. Всей семьей Мельниковы участвуют в соревнованиях, экологических акциях. Сейчас мама Елена лечится от серьезного заболевания, проходит курс химиотерапии. Но помощи ищет для детей: на дистанционном обучении им нужен компьютер. Старый давно сломался, а на новый нет денег. От выплаты алиментов бывший супруг скрывается.

Елена МЕЛЬНИКОВА, МНОГОДЕТНАЯ МАМА: Психологически дети тоже страдают, они ругаются между собой, потому что кто-то занял очередь на мамин телефон, кто-то не успел, кому-то быстрее надо. У сына работа учебная идет очень строго, у них каждый день задания, каждый день отчет, он должен до обеда все сдать. Они раньше все домашние работы делали без интернета. Теперь, получается, мы без компьютера никуда.

Накопилась серьезная задолженность и за коммунальные услуги. Из-за этого многодетную маму не принимают на работу. Если у вас есть возможность подарить Мельниковым компьютер, ноутбук или планшет, звоните Елене по номеру 8-964-210-08-88.

В период, пока в регионе действует режим самоизоляции, количество обращений к уполномоченному по правам ребенка значительно выросло. Обращаются те, кто попал в трудную ситуацию: многие родители остались без работы. Но в основном запросы связаны со школьным питанием и дистанционным обучением.

Светлана СЕМЕНОВА, УПОЛНОМОЧЕННЫЙ по ПРАВАМ РЕБЕНКА в ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Дети сегодня мало того, что должны самостоятельно изучать материал, самостоятельно делать домашнее задание, они вообще фактически из-за компьютера не выходят. Это у кого есть компьютеры, а у кого их нет, они, к сожалению, вот как раз оказались в такой сложной ситуации. С телефонами — у кого поддерживает связь, у кого не поддерживает. Мало того, были связаны обращения с тем, что педагоги использовали цифровые платформы, которые являются, в том числе, платными.

Каждое обращение к омбудсмену рассматривают индивидуально и ищут пути решения проблемы. Пока для семьи Мельниковых такого решения не нашлось, но мы верим в доброту наших телезрителей. Этим детям нужен компьютер, чтобы просто учиться дальше. И идти к заветной цели, которую каждый из них для себя уже определил.



