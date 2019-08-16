Кандидат на выборах в Шелеховском районе пригласил оппонентов на дебаты через ролик в соцсетях

Кандидат на выборах в Шелеховском районе пригласил оппонентов на дебаты через ролик в соцсетях16.08.19
Через ролики в соцсетях — на дебаты! Кандидат на выборах мэра Шелеховского муниципального района Роман Орноев вызвал на дебаты представителей от «Единой России», которые заявили свои кандидатуры. Ролик Орноев распространил во всех социальных сетях.
Роман ОРНОЕВ, КАНДИДАТ на ВЫБОРАХ МЭРА ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:
Я бы хотел пригласить двух других кандидатов на дебаты, которые пройдут на базе «Клуба публичной политики» 27 августа.
Оппоненты вызов приняли, записав ответные видеообращения. Идею проведения дебатов поддержали.
Федор САЛОМАТОВ, КАНДИДАТ на ВЫБОРАХ МЭРА ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:
Я только за. Я пошел самовыдвиженцем, не от какой-то партии, собрал необходимое количество подписей.
Максим МОДИН, КАНДИДАТ на ВЫБОРАХ МЭРА ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:
Я считаю, это правильная форма общения, тем более, как я говорил в своем прямом эфире, у меня есть вопросы к каждому из кандидатов.
Роман Орноев предложил провести дебаты на базе известной политической площадки «Клуб публичной политики» 27 августа. И, как сошлись во мнении все кандидаты, они должны пройти именно в Шелехове. Напомним, выборы мэра Шелеховского муниципального района пройдут 8 сентября в единый день голосования. В них принимают участие 12 кандидатов от различных партий и самовыдвиженцы.
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