Кандидат на выборах в Шелеховском районе пригласил оппонентов на дебаты через ролик в соцсетях

Через ролики в соцсетях — на дебаты! Кандидат на выборах мэра Шелеховского муниципального района Роман Орноев вызвал на дебаты представителей от «Единой России», которые заявили свои кандидатуры. Ролик Орноев распространил во всех социальных сетях.

Я бы хотел пригласить двух других кандидатов на дебаты, которые пройдут на базе «Клуба публичной политики» 27 августа.

Оппоненты вызов приняли, записав ответные видеообращения. Идею проведения дебатов поддержали.

Федор САЛОМАТОВ, КАНДИДАТ на ВЫБОРАХ МЭРА ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:

Я только за. Я пошел самовыдвиженцем, не от какой-то партии, собрал необходимое количество подписей.

Максим МОДИН, КАНДИДАТ на ВЫБОРАХ МЭРА ШЕЛЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА:

Я считаю, это правильная форма общения, тем более, как я говорил в своем прямом эфире, у меня есть вопросы к каждому из кандидатов.