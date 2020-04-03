Как работают предприятия области в режиме карантина?

Карантин продлили. Многие предприятия до конца месяца уходят на удаленную работу или пока прекращают ее вовсе. Но есть и те, у кого режим труда не изменился, а в некоторых случаях, наоборот, стал еще более напряженным. Что это за предприятия и какие условия работы они вынуждены соблюдать сейчас, чтобы не допустить случаев заражения?

Без этого результата анализа невозможно понять, пригодна вода к питью или нет. Деятельность службы Ангарского «Водоканала» не прекращается ни на минуту. А тем более в условиях пандемии коронавируса. Предприятие поставляет воду в дома жителей и на предприятия города. И она должна отвечать всем стандартам безопасности. Сейчас на предприятии работают 652 человека. В отпуск с сохранением выплат отправили всего 10 сотрудников. Двум из них нет еще восемнадцати, они работали на специальных квотированных местах. Также отдыхают 8 сотрудников пенсионного возраста, их вызовут на работу, как только закончится карантин. Единственная деятельность, которую полностью перевели в бесконтактную, — это работа с населением. Сейчас все платежи принимают через сайт, также работает специальный колл-центр. Наша съемочная группа — единственная, кому удалось попасть на пока закрытый объект. Но и для этого провели все меры безопасности, которые сейчас действуют на всех сотрудников без исключения.

Александр АЛЕКСЕЕВ, ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «АНГАРСКИЙ ВОДОКАНАЛ»: В каждом цехе, в каждом подразделении находятся септики, средства защиты, маски. Обрабатываются постоянно все поверхности, к которым прикасается человек. Это дверные ручки, пороги, перила и так далее с периодичностью не реже, чем один раз в час. Температура замеряется на входе и выходе, на каждом объекте.

В целом по Ангарскому округу на удаленный режим работы сейчас перешли 215 сотрудников. Такое решение приняли более 20 руководителей. Центр занятости города ежедневно проводит мониторинг. Пока прецедентов с сокращением зарплаты или увольнением работников нет. Людей консультируют по всем вопросам, сейчас их количество возросло. Но все общение тоже проходит по телефонным звонкам либо в режиме онлайн. Кроме того, вопросы задают и по пособиям по безработице. Директор центра занятости отмечает: сейчас размер максимальных выплат возрос и сейчас равен минимальному размеру оплаты труда.

Андрей ЮШКИН, ДИРЕКТОР ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ г. АНГАРСКА: В соответствии с постановлением 346 от 27 марта 2020 года, подписанным правительством Российской Федерации, у нас изменилось пособие по безработице. На сегодняшний день минимальное пособие не изменилось, оно составляет 1 тысячу 500 рублей. Максимальное пособие — 12 тысяч 130 рублей. Как и МРОТ, собственно говоря. Надо не забывать и о 20% наших, которые тоже нужно добавлять к этим деньгам.

Таким образом, у нас в регионе с учетом районных коэффициентов максимальная величина пособия в южных районах составит более 14,5 тысяч, в северных — свыше 15700 рублей. Сейчас на своих рабочих местах остаются сотрудники продовольственных магазинов, аптек, работники предприятий бесперебойного цикла. Главное для них сейчас — полное соблюдение мер безопасности. Многие из компаний переходят на интернет-продажи и режим доставки. Возросла потребность в курьерах и программистах. Как изменится ситуация и как будет выглядеть экономика после того, как закончится карантин, пока можно только гадать. Главная задача сейчас — обеспечить людей всем необходимым, чтобы дефицита в основных потребностях не было.



