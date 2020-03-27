Как будут начислять зарплату в нерабочую неделю?

Почти 1400 жителей области уже перешли на удаленный формат работы. Следующая неделя указом президента объявлена нерабочей в связи с пандемией коронавируса. С 30 марта по 3 апреля люди должны уйти на выходные, тем самым обезопасить своих коллег. А работодатели — оплатить вынужденные прогулы. Как будет осуществляться начисление зарплаты? Этот вопрос задают все. В министерстве труда и занятости региона нам пояснили: в кодексе нет такого понятия как «нерабочий день». Поэтому у тех, кто работает за оклад, месячная зарплата остается прежней. А у людей, получающих сдельную зарплату, все будет регулироваться локальными актами, принятыми работодателем. И оплачиваться так же, как обычный рабочий день.

Наталья ВОРОНЦОВА, И.О. МИНИСТРА ТРУДА и ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: Контролирующими органами в сфере оплаты труда является госинспекция по труду Иркутской области. Еще обращаю ваше внимание на то, что отпуска людям, находящимся в ежегодном оплачиваемом отпуске, не продлеваются. Потому что еще раз напоминаю: это не выходные дни, они называются нерабочие.

Кроме того, государством будут разработаны меры поддержки для предпринимателей и предприятий, которые терпят убытки в связи с коронавирусом, и спрос на их услуги снизился. Также социальная помощь будет и для безработных — пособие приравняют к МРОТ. В нашем регионе для южных территорий это более 13 тысяч рублей, для северных — свыше 15 тысяч рублей, соответственно.