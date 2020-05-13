К выходу на работу готовятся предприятия малого и среднего бизнеса Иркутской области

К выходу на работу готовятся предприятия малого и среднего бизнеса Иркутской области13.05.20
Могут открыть свои двери для посетителей торговые точки, площадь которых не превышает 400 квадратных метров и если есть отдельный вход. При этом осуществлять торговую деятельность они могут только при строжайшем соблюдении всех санитарных норм: маски, перчатки, санитайзеры и социальная дистанция.
Татьяна БАРКОВСКАЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ ШВЕЙНОЙ ФИРМЫ «ВИД»:
Мы прекрасно понимаем, что сейчас наша задача — соблюсти максимальную осторожность. То есть это, естественно, обеспечить покупателя возможностью дезинфицировать руки. Убедить покупателя, что его общение с продавцом в маске намного безопаснее и правильнее.
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