К концу текущего сезона в Иркутской области отремонтируют 240 километров дорог

Выполнены на 70%. Дорожники на магистралях Иркутской области выходят на финишную прямую. Теплые дни скоро заканчиваются, и нужно все успеть в срок. В порядок к концу 2019-го должны привести 240 километров дорог в разных городах области. Что сейчас происходит на объектах? В рейд сегодня отправилась специальная комиссия.

Дорога при въезде в Ангарск. Здесь отремонтировано 10 километров асфальтного полотна, площадь 130 тысяч квадратных метров. Этот участок не приводили в порядок несколько лет. На дороге были трещины, отсутствовала обочина. Сейчас полотно выглядит совсем по-другому, приемка участка пройдет в самое ближайшее время.

А это уже другая улица города нефтехимиков — улица Декабристов. Дорогу здесь расширили практически в два раза. Между полосами появится разделительный газон, выставят дополнительные фонарные линии. Доделать все нужно до наступления холодных температур. Что касается денег, в целом муниципалитету выделено 440 миллионов рублей из областного и федерального бюджетов.

Евгений ЛИПАТОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: В целом проект БКД занимает у нас большую часть дорожных денег в регионе. Это более восьми миллиардов рублей. Три сто шестьдесят выделено из федерального бюджета, более четырех миллиардов — это региональная часть , ну и в пределах миллиарда — это часть местных бюджетов.

А это уже Иркутск, микрорайон Ново-Ленино. Новый участок дороги. Работы здесь рассчитаны на два года. Это дорожное полотно, рядом велосипедные дорожки, газоны. На этот участок выделено сто миллионов рублей. Протяженность объекта почти два километра. Новую дорогу планируют открыть к следующем году. На всех объектах программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведется многоуровневый контроль качества. За лето представители Росавтодора выполнили 110 выездов и выявили почти 200 нарушений.

Евгений СЫРИЦА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ФКУ УПРДОР «ПРИБАЙКАЛЬЕ»: В основном замечания по асфальтобетонному покрытию. Это ровность, есть замечания по толщине слоя, по коэффициенту уплотнения, по физико-механическим показаниям асфальтобетонной смеси. Все эти замечания доносятся заказчику, делается экспертное заключение соответствующее, и заказчик уже работает с подрядчиком, все замечания устраняются.

К концу текущего сезона в Иркутской области отремонтируют 240 километров дорог регионального и межмуниципального значения.