Эксперты обсудили проблемы высшего образования в Иркутской области

Отток абитуриентов, сокращение бюджетных мест, частая смена ректоров. Эти и другие проблемы современных вузов обсудили спикеры на заседании экспертного клуба, посвященном высшему образованию. Поговорив об острых темах, специалисты пришли к общим выводам.

Насколько необходимо современному человеку высшее образование сегодня, если многие молодые люди не могут найти работу по специальности? Это только один из многих вопросов, которым задаются абитуриенты, готовящиеся поступать в вузы. На заседании экспертного клуба участники сошлись во мнении: ЕГЭ хоть и позволил талантливым ученикам учиться в престижных вузах, но в то же время оголил провинцию.

Сергей ЯЗЕВ, ДИРЕКТОР АСТРОНОМИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРИИ, ПРОФЕССОР ИГУ: Есть отдельные школы и лицеи, где отдельные классы до ста процентов уезжают отсюда. Если мы посмотрим на детей иркутской элиты, которые работают и в сером доме, и в администрации города, то мало где мы увидим, чтобы дети значимых людей поступали бы в иркутские вузы, хотя исключения, конечно же, есть.

Сергей Язев отметил еще одну важную проблему. Основная масса престижных вузов находится в Москве, где и сосредоточено все финансирование. И подчинение у высшей школы напрямую федеральному министерству. В регионах отсутствие должного финансирования приводит к резкому сокращению бюджетных мест. Из-за чего вчерашние школьники и вовсе не хотят получать высшее образование. Эксперты отметили и положительные моменты в работе вузов. Это, например, активное подключение иностранных партнеров, а также поддержка молодых специалистов, которым предлагают квартиры на новом месте работы.

Алексей ПЕТРОВ, МОДЕРАТОР ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО КЛУБА: Сегодня мы собрали людей, которые уже много лет работают в образовании, они имеют абсолютно разное мнение, и я не могу сказать, что мы сегодня о чем-то договорились. Мы договорились сегодня только об одном, что Иркутскую область спасет только высшее образование и наука, потому что наш регион, он вообще заточен под это.

Из 500 золотых медалистов прошлого года из региона уехали чуть больше половины. Остались более двухсот. Конечно, чаще всего по экономическим причинам, но задержать толковую молодежь — сейчас основная задача властей и руководства вузов.