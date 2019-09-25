Экспедиция БРК отправилась в путь

В рамках этого благотворительного проекта общественники посетят 8 населенных пунктов Иркутской области. Инициативные и креативные жители маленьких и отдаленных деревень, сел и поселков смогут найти механизмы для реализации самых необходимых идей.

Как сделать малую Родину привлекательной и какие перспективы развития есть в маленьких и отдаленных населенных пунктах Иркутской области? На эти вопросы жителям разных деревень, сел и поселков ответы могут дать иркутские активисты. Они в рамках благотворительного проекта до 31 декабря планируют посетить 8 населенных пунктов Иркутской области. Авторы экспедиции — Кирилл Казаков и Александр Откидач проведут серию образовательных лекций и мастер-классов для местных жителей. Кстати, общественники уже реализовали проекты в поселке Мама и деревне Столбова.

Александр ОТКИДАЧ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ: Мы работаем 2 дня в каждом поселке, минимум 2 дня. То есть, если потребуется, будем работать больше. Почему проект назван экспедиция? Потому что мы не можем точно сказать, когда и как он закончится, где и когда. Первый мастер-класс о том, какие проекты сегодня и сейчас без бюджетов можно реализовать в своих поселках для того, чтобы жизнь там стала интереснее и веселее.

Спонсором выступила Байкальская региональная компания. Предприятие имеет 85 автозаправок в трех регионах страны: Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае. Директор компании Вероника Шородок сама родилась в поселке Хребтовая. Он станет первым для экспедиции БРК. Следующими населенными пунктами определили Сосновку в Усольском районе и Алыгджер в Тофаларии. Задача экспедиции — научить жителей отделенных территорий использовать современные подходы и инструменты для решения местных проблем.

Вероника ШОРОДОК, ДИРЕКТОР ООО «БАЙКАЛЬСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ»: Мы хотим, наша компания хочет помочь людям, которые не знают механизм, как это сделать или даже не видят этого механизма. Пока мы готовились к этому проекту, уже подтянулись к нам партнеры, и уже около пяти предпринимателей, предприятий, которые откликнулись на эту идею.

Директор Байкальской региональной компании Вероника Шородок запустила челленж добрых дел. В школе поселка Хребтовая она оборудует современный компьютерный класс, которого там до сих пор не было. Теперь женщина передает эстафету Павлу Сумарокову — директору Усольского свинокомплекса. Цель челленджа — привлечь внимание и на своем примере показать предпринимателям, чиновникам, специалистам, что важно помогать малой Родине.