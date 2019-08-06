Экскурсионный маршрут «Север острова Ольхон» станет дороже

Ольхон подорожает! С 10 августа увеличится размер платы за посещение оборудованных мест отдыха экскурсионного маршрута «Север острова Ольхон». Сумма будет составлять 300 рублей с человека. Детям до 7 лет услуга предоставляется бесплатно. Как пояснили в «Заповедном Прибайкалье», мера связана с дополнительным благоустройством и мероприятиями по сохранению и развитию природного и рекреационного потенциала территории. В стоимость включена плата за посещение территории Прибайкальского национального парка.