Экскурсионный маршрут «Север острова Ольхон» станет дороже

Экскурсионный маршрут «Север острова Ольхон» станет дороже

06.08.19

Ольхон подорожает! С 10 августа увеличится размер платы за посещение оборудованных мест отдыха экскурсионного маршрута «Север острова Ольхон». Сумма будет составлять 300 рублей с человека. Детям до 7 лет услуга предоставляется бесплатно. Как пояснили в «Заповедном Прибайкалье», мера связана с дополнительным благоустройством и мероприятиями по сохранению и развитию природного и рекреационного потенциала территории. В стоимость включена плата за посещение территории Прибайкальского национального парка.

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