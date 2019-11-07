Ярмарка сельхозтоваропроизводителей открылась в поселке Усть-Ордынский

Рекордный урожай. Усть-Ордынский Бурятский округ подводит итоги уборочной кампании. В этом году фермеры собрали больше зерна и кормов. Часть продукции привезли на ярмарку в Эхирит-Булагатском районе.

На ярмарку в поселок Усть-Ордынский приезжают жители со всего района. Чтобы успеть за лучшими товарами, покупатели собираются с утра. На прилавках мясо, мед, ягоды, продукты национальной кухни и овощи. Все выращено и произведено в Эхирит-Булагатском районе. Сейчас на его территории 175 крестьянских хозяйств. По словам фермеров, урожая в этом году больше.

Лариса МАЛГАТАЕВА, ФЕРМЕР: Нынче дождей много было, и очень хороший урожай был. Мы только полоть и окучивать успевали. Потому что травы очень много росло. В прошлом году мы тоже полную машину продавали. Но нынче меньше погрузили.

Мяса также в избытке. Ведь Эхирит-Булагатский район — лидер по количеству крупного рогатого скота в регионе, более 32 тысяч голов. Помимо говядины, фермеры привезли свинину, баранину и конину. Чтобы мясо сохранило насыщенный вкус, его не замораживали, сразу выставили свежим.

Александра МАРКУСЕЕВА, ФЕРМЕР: Больше выбирают, конечно, конину, свинину и говядину. У нас особенность в том, что естественное все. Никаких химпродуктов нет, все естественное. Ко всему относимся с душой, с любовью, кормим кормами хорошими.

На ярмарке подводят предварительные итоги уборочной кампании. Для Усть-Ордынского округа год оказался благоприятным. Одного лишь сена заготовили более 120 тысяч тонн. Это половина запасов всей области. Преуспели фермеры и в заготовке зерновых. Семян и злаков намолотили на 234 тысячи тонн. Это лучшие показатели округа за последние 20 лет.

Анатолий ПРОКОПЬЕВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ — РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА: Это абсолютно рекордная цифра с 90-х годов. Благодарю наших сельхозтоваропроизводителей. И желаю им хорошего проведения зимовки. Потому что это очередной этап наших сельскохозяйственных периодов.

Часть сельскохозяйственной продукции Усть-Ордынского Бурятского округа отправят в крупные города региона. А пока местные фермерские хозяйства готовятся к зиме.