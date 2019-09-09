Ярактинскому газоконденсатному месторождению 50 лет

В 1978 году там подтвердили предполагаемые запасы нефти в 11,5 миллионов тонн. А на сегодня добыли уже 35. В вахтовом жилом комплексе в честь юбилея установили памятную стелу с именами первооткрывателей Яракты. А вечером устроили праздничный концерт.

50 лет, 0 месяцев, 0 дней и 0 минут. По задумке автора эта стела как символ прошлого, настоящего и будущего. На ней выбиты имена первых геологов, исследовавших Яракту. И часы, на которых точное время с момента открытия месторождения. 17.00. Нефтяники называют Яракту и колыбелью, и школой, и университетом.

Марина СЕДЫХ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР «ИНК»: Наверное, без Яракты не было бы ничего. Не встали бы мы на ноги без Яракты. Не развивалась бы компания такими темпами. И, как сегодня принято говорить, она наше все.

А это пятая северомарковская скважина. К юбилею и здесь установили памятный знак с именами первооткрывателей. Сегодня добыча нефти на скважине не ведется. А полвека назад тут подтвердили новую залежь углеводородов. Здесь говорят: по сути, с Яракты началась нефтегазовая отрасль Восточной Сибири. В двухтысячных стартовало промышленное освоение месторождения. При этом вокруг не было ни дорог, ни другой инфраструктуры.

Владимир ЕФРЕМОВ, ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР «ИНК-СЕРВИС»: Начали с одной бригады и пошли поэтапно. Одна скважина, вторая, третья, четвертая. До сих пор компания успешно работает. Скважин набурено достаточно. Они будут еще работать и работать. Не один и не два, и не пять лет. А много-много лет еще.

Юбилей Яракты на промысле завершили праздничным концертом. Для вахтовиков выступили иркутские танцевальные и вокальные коллективы.