Изменить статус поселков Большой Луг и Балаганск — на этом настаивает губернатор региона

Еще в октябре Сергей Левченко внес в Законодательное собрание проекты законов, которые изменят статус этих населенных пунктов с рабочего поселка на село. Эти изменения позволят значительно уменьшить стоимость электроэнергии для жителей — с 1 руб. 11 коп. до 77 коп., сделать 36-часовую рабочую неделю для женщин. Кроме того, медицинским, педагогическим работникам, работникам культуры, лесного хозяйства, которые трудятся в сельской местности, положена надбавка в размере 25% оклада. На ноябрьском заседании депутаты Законодательного собрания региона данные законопроекты не рассмотрели. Если этого не случится на следующей сессии, жители не смогут получать сельские льготы с 1 января 2020.