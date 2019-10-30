Из-за сильного ветра 47 городов и поселков области остались без света

47 городов и поселков остались без света, с трех многоэтажных зданий сорвало крышу. Таковы последствия ураганного ветра, который ночью прошел по югу Иркутской области. Один из пострадавших городов — Тулун. Там порывом ветра сорвало крышу пятиэтажного дома. Кровля повредила сразу 8 автомобилей, которые стояли возле здания. Люди не пострадали. Происшествие случилось в полночь, в итоге в темноте пожарные расчищали завалы и проходы к подъездам. Крыши также сорвало в поселке Юрты Тайшетского района и в Алзамае Нижнеудинского района. Кроме того, сильный ветер повредил линии электропередач. Сейчас там работают 79 аварийно-восстановительных бригад. Сегодня по области сохраняется сильный ветер, дождь, переходящий в мокрый снег, и гололедица. Сотрудники МЧС просят соблюдать осторожность и в случае необходимости звонить 101 или 112.