Из резервного фонда Иркутской области выделили средства на закупку дезинфицирующих средств

7 миллионов 600 тысяч рублей выделили из резервного фонда Иркутской области на закупку дезинфицирующих средств. Их отправят в муниципальные образования региона. Распоряжение подписал исполняющий обязанности председателя правительства области Константин Зайцев. На указанную сумму приобретут 4,5 тонны дезинфицирующих средств. Таким количеством можно обработать более 500 тысяч квадратных метров разных поверхностей. Это и общественные пространства, и транспорт, и подъезды домов.