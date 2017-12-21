Законодательное собрание региона подводит итоги года

Обеспечение сбалансированности бюджетов муниципалитетов первого и второго уровней является одним из приоритетных направлений работы.

Об этом сегодня, подводя итоги года, рассказал спикер областного парламента Сергей Брилка. На площадке заксобрания проходят встречи с представителями органов местного самоуправления, и по итогам каждой принимаются решения о выделении дополнительных денег на нужды территорий. Также Сергей Брилка отметил: каждый из депутатов парламента представляет одно или несколько муниципальных образований, и парламентарии последовательно отстаивают интересы закрепленных за ними территорий, в том числе через поправки к бюджету.

Сергей БРИЛКА, председатель Законодательного собрания Иркутской области: Я должен вам сказать, что мы достигли удивительного взаимопонимания со всеми фракциями в Законодательном собрании. Подтверждение этого является тот факт, что мы три года принимаем единогласно бюджеты: 2016, 2017 и 2018 гг.. Это говорит о том, что мы внимательно, подробно его рассматриваем, учитываем все интересы парламентских партий, которые представляют муниципальные образования.

Председатель Законодательного собрания добавил, что в следующем году областной парламент продолжит комплексные рабочие поездки в районы Иркутской области, поскольку такие визиты помогают лучше понять проблемы территорий и определить пути их решения.