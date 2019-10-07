Иркутский областной суд признал правомерность решения Киренского суда об отставке главы города Николая Черных

Иркутский областной суд признал правомерность решения Киренского суда, который обязал думу города рассмотреть вопрос об отставке главы города Николая Черных. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. Об этом сообщает IrkutskMedia со ссылкой на документы суда. Напомним, ранее дума муниципального образования дважды не смогла принять решение по заявлению губернатора Иркутской области Сергея Левченко о досрочном прекращении полномочий главы Киренска, связанного с нарушением антикоррупционного законодательства. Прокуратура по заявлению губернатора обратилась в суд, обвинив депутатов в бездействии.