Иркутская область вошла в десятку регионов России по количеству проектов-победителей

По итогам прошлого года из 327 заявок на гранты 78 проектов получили президентскую поддержку. А уже в этом году по количеству победителей наш регион занимает первое место в Сибирском федеральном округе. Конкурсы на получение грантов продолжаются и сейчас. Два из них — «Губернское собрание общественности» и «Сохранение национальной самобытности» — правительство Иркутской области запустило накануне. Заявки на участие в них будут принимать до конца июня. Максимальные суммы грантов 800 и 300 тысяч, соответственно.

Ольга КУРИЛЕНКОВА, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА и ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ по СВЯЗЯМ с ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:

У нас различные номинации. Проекты могут быть и благотворительные, и спортивные. Главное, чтобы они были направлены на улучшение качества жизни в Иркутской области.

Григорий СКАЛЛЕР, ДИРЕКТОР УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «ЭДЕЛЬВЕЙС»:

Дети многие из бедных семей у нас. Благодаря этим деньгам мы можем их одеть, обуть, в поход отправить. Много уходит на то, чтобы снаряжение купить, на транспорт много уходит.